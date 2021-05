Isola dei Famosi, dietrofront del concorrente: decisione a sorpresa

Il concorrente dell’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti con il suo dietrofront improvviso: la decisione accolta da Ilary Blasi

Akash Kumar, primo concorrente eliminato da quest’edizione dell’Isola dei Famosi, aveva deciso di non tornare più in studio. “Lascio spazio a chi crea dinamiche”, aveva detto qualche giorno fatto. Nemmeno il tempo di dirlo che è arrivato il dietrofront del ragazzo che ha risposto ad un commento sul proprio profilo Instagram, confermando la sua presenza in studio: “Ahimé, stasera mi vedi”. Akash potrebbe essere ‘costretto’ alla presenza in studio perché nel contratto firmato prima dell’inizio della trasmissione ci possono essere clausole che non permettono ai concorrenti, anche quelli eliminati, di sottrarsi ad alcune dinamiche di gioco. Tra queste, proprio la presenza in studio dopo l’eliminazione dall’isola.

Isola dei Famosi, le quote sul possibile vincitore

L’Isola dei Famosi va verso la fine di quest’edizione, la cui ultima puntata andrà in onda ai primi di giugno. Stasera ci sarà l’eliminazione di uno tra Ignazio Moser, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli che sono in nomination, per ridurre ancora di più il numero di naufraghi.

I bookmakers, sempre molto aggiornati sulle dinamiche di gioco, vedono in Awed il più quotato per la vittoria finale del reality show. Dietro lo youtuber, Andrea Cerioli ed Ignazio Moser.