GTA 6, è già spuntata la nuova mappa? A rivelarlo un leak

Sale l’attesa per GTA 6, nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più amate di sempre. Ecco tutti i dettagli

I fan sono in trepidante attesa di sapere cosa ne sarà di GTA 6. Il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games non è ancora stato annunciato ufficialmente dalla software house. Il successo di GTA V sta infatti spingendo gli sviluppatori a concentrarsi ancora e a spremere fino all’ultimo un titolo così di successo, prima di lanciarsi su una nuova avventura.

È comunque chiaro che si sta da tempo lavorando a ciò che sarà GTA 6. Dalla creazione della storyline ai personaggi, passando per mappa, armi, meccaniche di gioco e così via. Su Twitter, un utente ha pubblicato una presunta mappa del nuovo titolo. Sarà vera? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

GTA 6, tutti i dettagli sulla possibile nuova mappa

Sözde sızdırılmış bir GTA 6 haritası olması muhtemel görüntüler ortaya çıkmış durumda. Sol taraftaki görsel tam hali, sağ taraftaki görsel ise GTA V’teki harita ile sızdırıldı diye piyasada gezen haritanın detaylı analizini görebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz? #gta6 pic.twitter.com/1COV2EfMWf — Rockstar Türkiye (@rockstarturk) May 16, 2021

Il canale Rockstar Türkiye ha pubblicato su Twitter una possibile mappa di GTA 6, mettendola poi a confronto con quella di GTA V. Al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali, e anzi pare che si tratti di un fake. Il profilo in questione non ha alcun collegamento con la software house originale, ed è quindi chiaro che la fonte non sia attendibile per nulla. Nel corso degli ultimi anni, sono spuntate tantissime immagini e artwork che poi si sono rivelati falsi.

Lo stesso account turco aveva condiviso un’altra mappa – poi rivelatasi falsa – nel maggio del 2020. Nulla da fare, quindi, per i milioni di fan in attesa. Bisognerà aspettare ancora prima di sapere cosa ne sarà di GTA 6.