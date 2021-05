Covid-19, bollettino 17 maggio: 3.455 contagi e 140 decessi

La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l’ultimo bollettino da Covid-19: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha comunicato i dati in merito al bollettino da Covid-19 delle ultime 24 ore. I contagi sono stati 3.455, a fronte di 118.924 tamponi. 140 purtroppo i morti, mentre 9.305 i guariti. In aumento il tasso di positività (+0,1%) che si attesta al 2,9%. Calano le terapie intensive (-25) ed i ricoveri (-110). 27.416.033 le dosi di vaccino somministrate.

