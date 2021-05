Uno dei volti più celebri del “Castello delle Cerimonie”, programma televisivo in onda su Real Time che ha raccolto il testimone del “Boss delle Cerimonie”: Davide Gaetano lavorava alla Sonrisa come cameriere, ma è ricordato dai fan del programma soprattutto per il suo volto sorridente, i suoi modi sempre affabili e la grande capacità di coinvolgere tutti con la sua verve.

Poi è arrivato il covid. I matrimoni sono stati sospesi, così come tutti gli altri tipi di cerimonie; i ristoranti hanno chiuso; la Sonrisa, da location che si trovava ad accogliere dalle 400 alle 500 persone al giorno, si è trovata ferma al palo. E con essa tutti i suoi dipendenti, compreso Davide. “L’ultimo anno è stato terribile – dice ai microfoni di iNews24.it – mi sono spento. Ho cominciato a chiedere lavoro a chiunque, non solo nel mio settore. Fino a che una mano tesa non mi è arrivata dalla Svizzera.”

Davide ci racconta la sua storia: l’ultimo anno, tra difficoltà e voglia di riscatto; il suo trasferimento a 1.700 chilometri di distanza, lontano da casa sua e dalla sua famiglia; il coraggio di cambiare vita e la consapevolezza che solo il lavoro può darti quella dignità che ti consente di non sprofondare.