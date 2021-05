Cashback, attenzione al possibile colpo di scena per il concorso basico e per i 1.500 euro. Ecco cosa può accadere in extremis

Quasi 2.000 euro. Precisamente, 1.650. Sarà questo il regalo che il governo farà a tantissimi italiani per aver partecipato e raggiungo gli obiettivi col cashback e col supercashback per questo primo semestre. Da una parte si contano i 150 euro per le 50 operazioni minime da centrare per il premio, poi il maxi bottino di 1.500 euro per i primi 100.000 utenti che otterranno il maggior numero di transazioni entro il 30 giugno. Tuttavia non tutti questi potrebbero ottenere questa super cifra finale.

Cashback, squalifica in arrivo per i furbetti?

Di questo grosso numero, infatti, potrebbero esserci 5.000 o 10.000 circa che potrebbero non ottenere la cifra. Di chi parliamo? Dei famigerati furbetti, ovvero coloro che hanno abusato oltremisura delle regole scalando la classifica non proprio in maniera lecita e regolare. Questi, a differenza di chi ha operato nella più totale trasparenza ma al massimo riorganizzando il modo di fare spese e acquisti, si sono avvicinati al traguardo a suon di scorrettezze varie.

E questi, alla fine dei giochi, potrebbero essere appunto esclusi e dunque squalificati dal concorso. Quando arriverà infatti il momento di stilare la classifica ufficiale, ovvero il prossimo 10 luglio, tutti questi potrebbero non comparire nella graduatoria definitiva. E lo si spera, per un discorso di giustizia relativo al concorso e per una frode allo Stato che non può passare impunita.