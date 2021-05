Calciomercato Milan, pronto il ribaltone in panchina: Pioli trema

Si smuove il calciomercato del Milan, con la dirigenza pronta a voltare pagina. Traballa la panchina di Stefano Pioli: chi sono i possibili sostituti.

Il Milan nella serata di domenica poteva strappare il pass per la prossima Champions League ed adesso rischia di veder sfumare il ritorno nella massima competizione europea. Infatti l’imperativo adesso è vincere contro l’Atalanta, per scacciare via il possibile sorpasso di Juventus e Napoli ed una clamorosa esclusione dalle prime quattro posizione. Se il disastro dovesse verificarsi, il Milan potrebbe tornare sul calciomercato per cercare un nuovo allenatore.

Infatti ad essere a rischio è Stefano Pioli, che dopo un girone d’andata esaltante ha incontrato non poche difficoltà in quello di ritorno. Ad influire sul calo rossonero ci ha pensato anche la poca esperienza della rosa milanista, che è iniziata a calare con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Il fenomeno svedese, nonostante le 39 primavere, è riuscito a far esprimere al meglio l’intera squadra che a lungo ha accarezzato il sogno scudetto. Andiamo quindi a vedere i candidati alla panchina rossonera.

Calciomercato Milan, i candidati alla panchina: da Spalletti al sogno Sarri

Se Stefano Pioli dovesse fallire l’obiettivo Champions League sono diversi i sogni della dirigenza rossonera per sostituirlo. Infatti il sogno si chiama Maurizio Sarri, ex Napoli e campione d’Italia con la Juventus. Il tecnico sarebbe l’ideale per la giovane rosa rossonera, ma a dividere le due squadre ci sarebbe un ingaggio troppo alto. Obiettivo più raggiungibile, invece, Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha contribuito alla rinascita dell’Inter e la dirigenza potrebbe sceglierlo proprio per replicare il percorso nerazzurro. Improbabile invece il ritorno di Massimiliano Allegri fuori dalla portata sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista del progetto tecnico. Infine i rossoneri potrebbero anche scommettere sul francese Christophe Galtier, tecnico del Lille. L’ex giocatore del Monza, infatti, è vicinissimo alla vittoria della Ligue 1 ed al momento è corteggiato anche dal Napoli.