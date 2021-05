Calciomercato Juventus, ribaltone in panchina: deciso il futuro

Calciomercato Juventus, la panchina per il prossimo anno è pronta ad accogliere il nuovo allenatore. Ecco tutte le novità a riguardo

La Juventus è chiamata alla prova del 9 domenica sera. Il destino di un’intera stagione si giocherà negli ultimi 90 minuti di campionato, con un occhio a cosa faranno Milan e Napoli. Dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa, i bianconeri si sono rialzati contro il Sassuolo e nel derby d’Italia, tornando clamorosamente in corsa dopo il pareggio casalingo dei rossoneri a Cagliari.

Di mezzo, c’è una finale di Coppa Italia da giocare per Andrea Pirlo e i suoi giocatori. Tutti elementi che però difficilmente permetteranno di rivalutare l’operato del tecnico bresciano. Il suo futuro sembra ormai essere segnato, ed è solo caccia al successore. I nomi caldi rimangono quelli di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane: c’è una novità in questo senso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio certo di Ronaldo: trasloco nella notte

Calciomercato Juventus, Zidane pronto all’addio

E se ci fosse Zinedine Zidane nel futuro della Juventus? Il tecnico del Real Madrid sembra ormai essere pronto a lasciare il suo club, e la soluzione italiana potrebbe non essere da sottovalutare. Stando a quanto riferisce Diario Gol, Florentino Perez sarebbe pronto a promuovere Raùl in prima squadra. Ci sarebbero addirittura le prime direttive per la prossima sessione di calciomercato, con l’addio dei senatori Sergio Ramos, Marcelo, Isco e Karim Benzema.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, pronto il ribaltone in panchina: Pioli trema

In tutto questo, rimane in bilico la figura di Max Allegri. Il nome dell’ex tecnico bianconero è stato fatto sia per la Juventus che per il Real Madrid. Qualora nessuna di queste due dovesse essere la destinazione dell’allenatore livornese, ci sarebbe il Napoli pronto ad accoglierlo.