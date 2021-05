Calciomercato Juventus, addio certo di Ronaldo: trasloco nella notte

Calciomercato Juventus | Trasloco nella notte per Cristiano Ronaldo che, molto probabilmente, a fine stagione lascerà i bianconeri

Ormai gli indizi che portano ad un addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus a fine stagione, diventano sempre di più. L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda il trasloco di stanotte. Per essere più chiari e precisi, l’attaccante portoghese in tarda serata ha fatto spostare le sue sette supercar su un camion della Roclo Cargo, azienda di trasporti che ha sede a Lisbona.

Uno scenario simile avvenne quando da Madrid le fece traslocare in Piemonte, facendo presagire un suo trasferimento alla Juventus (come poi accaduto).

Le voci di un suo addio hanno iniziato a farsi sempre più insistenti da quando la Juventus è stata eliminata dal Porto agli ottavi di Champions. La madre del calciatore la settimana scorsa, inoltre, ha tuonato: “Lo convincerò a venire allo Sporting”.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Ronaldo: i nomi in ballo

I nomi dell’eventuale sostituto di Ronaldo sono diversi, ma la strategia bianconera dipenderà dalla posizione finale della squadra. La qualificazione in Europa League vedrà un ridimensionamento nelle scelte di mercato. Vlahovic resta un nome ambito in qualsiasi caso, ma il presidente della Fiorentina, Commisso, ha sparato alto: 50 milioni di euro per farlo partire. Non è impossibile l’acquisto di Belotti dai cugini del Torino.

In caso di qualificazione in Champions League, si farà un tentativo per Salah del Liverpool anche se l’offerta dovrà essere superiore ai 100 milioni di euro. Più reale la possibilità di arrivare ad Haaland del Borussia Dortmund, per il quale potrebbe scatenarsi un’asta a partire da 75 milioni.