Anticipazioni Uomini e Donne, segnalazione su Roberta: a rischio abbandono?

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere dei ferri corti tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: cosa succederà?

Le anticipazioni di oggi, lunedì 17 maggio, di Uomini e Donne fanno sapere che in studio arriverà una segnalazione su Roberta Di Padua fatta proprio da Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, deluso dall’ultimo confronto avuto con la dama decide di svelare un dettaglio particolare: è stata Roberta a voler tornare in studio per accrescere la sua popolarità nonché followers su Instagram.

La dama Di Padua, presa alla sprovvista da una dichiarazione così forte, negherà tutto e, anzi, ritorcerà tutto contro lo stesso Riccardo. Quest’ultimo, innervosito dalle dichiarazioni, farà un’affermazione circa Armando Incarnato che rivolterà l’intero studio.

Anticipazioni Uomini e Donne lunedì 17 maggio: Riccardo agguerrito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri)

Oggi in studio Riccardo Guarnieri sembrerà più agguerrito che mai e pian piano si toglierà tutti i sassolini dalle scarpe. Il triangolo Riccardo-Roberta-Armando creerà molto scalpore in studio, con la dama di Cassino che si dice pronta a querelare ed il cavaliere partenopeo visibilmente infastidito che smentirà la notizia secondo cui, lui parlerebbe male alla redazione del programma di Roberta. Riccardo creerà parecchio caos in studio, anche tra gli opinionisti, fino a quando gli animi si scaldano in maniera vistosa tanto da venire fisicamente divisi Riccardo ed Armando, per evitare il peggio.

Riccardo, non contento, menziona anche Ida Platano. Stando a quanto dice il cavaliere, la dama di Brescia si sarebbe accordata con un’amica su chi fosse più strategicamente da puntare per accrescere la propria popolarità: allora, l’uomo più in voga, era Sossio Aruta.