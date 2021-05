Alfonso Signorini, annuncio bomba sul suo futuro in tv: telespettatori allibiti in attesa delle conferme nelle prossime settimane

Sei mesi di impegno continuo, di prima serate spesso bissate e di emozioni forti. Tutto questo è stato il Grande Fratello Vip 5, la più lunga edizione nella storia del reality in Italia e tutto questo ha richiesto un impegno pesante anche ad Alfonso Signorini che dalla fine del programma su Canale 5 sembra sparito.

Sicuramente lo è dal video, perché aveva già scelto di prendersi un certo periodo disintossicante anche per dedicarsi meglio alla direzione di ‘Chi’. Ora però i fan del popolare giornalista che con il tempo è diventato prima opinionista e poi conduttore, si chiedono preoccupati se tornerà e quando.

Anzi, una sua fan ha fatto di più. Gli ha scritto a ‘Chi’ per avere una risposta diretta che è anche arrivata. Signorini ha detto di stare tranquilli che non si è ancora stancato del video e tornerà. “Il fatto di stare lontano dalla televisione, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella normalità che la tv non sempre consente”.

Alfonso Signorini sta lavorando per il Grande Fratello Vip 6: i primi nomi sulla lista

Una scelta assolutamente personale, quindi, e profondamente diversa da quello che invece ha fatto Tommaso Zorzi dopo la vittoria al GF Vip 5. Signorini, che di fatto è stato il suo mentore, gli aveva consigliato di rallentare e prendersi una pausa. Lui invece è rientrato subito all’Isola dei famosi, ha rilanciato con ‘Il Punto Z’ su Mediaset Play e ha altro grandi progetti per il futuro.

Pare che progetti li abbia però anche sua sorella Gaia che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe imitarlo entrando nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre quando il reality ripartirà. Solo uno dei tanti nomi fatto negli ultimi giorni, accanto a quelli di Loredana Lecciso, Andrea Iannone, Sandra Milo, Raffaella Fico e Martina Miliddi, concorrente nell’ultima edizione di Amici. Nelle ultime ore poi sono spuntate anche due ipotesi clamorose, quelle di Gabriel Garko e Anna Oxa.