Maria De Filippi, notizia incredibile: non succedeva da anni!

Una notizia sbalorditiva per Maria De Filippi che ha ottenuto un risultato che non aveva da anni, ancora una volta regna la conduttrice

Vittoria schiacciante di Queen Mery con la finale di Amici 20 vinta da Giulia Stabile. Nel giorno del 20° compleanno del talent show, lo stesso ha raccolto 6,7 milioni di telespettatori pari al 33,5% di share. Un risultato storico per Maria De Filippi che ha superato ogni record dopo la finale del 2015 vinta dai The Kolors che raccolse 6.536.000 spettatori e il 34,2% di share. L’intero serale, invece, ha raccolto una media di spettatori che non si vedeva dal 2008: oltre 6 milioni e quasi il 29% di share per l’edizione vinta da Marco Carta, quest’anno invece la media è stata di 5,7 milioni di spettatori ed il 28% di share.

LEGGI ANCHE > > > Maurizio Costanzo, reality e talent: dichiarazioni sorprendenti



NON PERDERTI > > > Pio e Amedeo, il ritorno in TV è emozionante: fan commossi



Tra quei quasi 7milioni di telespettatori, c’è stato molto malcontento sulla modalità della finale. Nonostante Giulia sia la prima ballerina donna a vincere il talent, il trattamento riservato agli altri finalisti non ha messo d’accordo l’ampia platea di Amici 20.

LEGGI ANCHE > > > Isola dei Famosi 2021, un ex dice basta: decisione clamorosa

Maria De Filippi straccia la concorrenza: tutti gli ascolti tv di ieri sera

Le altri reti Mediaset hanno raccolto, invece, 838.000 spettatori con il 3.5% di share su Italia 1 con il film d’animazione Madagascar 3. Per quanto riguarda, invece, Rete 4 sono stati in 543.000 gli spettatori – con il 2.5% di share – a vedere il film di Clint Eastwood, Changeling.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Che tempo che fa, colpo da maestro di Fazio: ospiterà una grande star



La Rai questo sabato sera si è piegato agli ascolti di Maria De Filippi, raccogliendo soltanto 2.253.000 telespettatori per uno share del 10,5% con Io non mi arrendo. 1.391.000 gli spettatori – con il 6.3% di share – a guardare su Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta.