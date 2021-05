Luca Argentero, bellissimo regalo dalla Rai: i fan esultano

Luca Argentero, bellissimo regalo dalla Rai nelle prossime settimane per titti i fan dell’attore torinese. La notizia è ufficiale

L’estate si avvicina e comincia anche la stagione delle repliche, sia in Rai che su Mediaset. Ma ci sono comunque notizie in grado di scatenare l’entusiasmo dei fan, come l’ultima conferma sui palinsesti di Rai Uno per le prossime settimane. Un bellissimo regalo soprattutto per i fan di Luca Argentero.

Negli ultimi giorni è arrivata la conferma per l’inizio delle riprese di ‘Doc-Nelle tue mani‘ che ha scatenato gli appassionati della serie capace di ottenere numeri di record. per chi la volesse rivedere oppure l’avesse persa, le storie del dottor Andrea Fanti e del Policlinico Ambrosiano sono pronte a tornare in prima serata.

Rai Uno infatti ha deciso di trasmettere le repliche di ‘Doc-Nelle tue mani’ e adesso è arrivata anche la conferma sulla data della prima puntata. Succederà giovedì 24 giugno in prima serata, per una serie di appuntamenti imperdibili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni: new entry e clamorosi addii

Doc-Nelle tue mani, cominciate le riprese della seconda stagione: da dove riparte la serie tv?

Ma come è finita la prima stagione di ‘Doc-Nelle tue mani?’ Se non l’avete visto, fermatevi qui, perché stiamo spoilerando. Il dotto Fanti ha scoperto la richiesta di trasferimento di Giulia che aveva trovato prima il coraggio di farlo. Vuole andarsene per non stare in competizione, ma lui la blocca. “Quest’ospedale ha bisogno di te, io ho bisogno di te. Io ci sono, tu?”. le dice.

Da qui ripartirà la seconda stagione, con il, dotto Fanti scagionato e che torna a pieno titolo nel ruolo di primario. Ma l’Italia è alle prese con la pandemia di Covid-19 e quindi con il suo staff dovrà affrontare il virus, in mezzo ai mille problemi che crea. Insieme a Luca Argentero, anche Sara Lazzaro, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Raffaele Esposito, Silvia Mazzieri e Gianmarco Saurino, più la new entry Giusy Buscemi.