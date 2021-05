Gomorra, addio al personaggio più amato: fan sconvolti – VIDEO

Un addio molto doloroso per i fan e lo stesso attore che interpreta il personaggio più amato della serie di successo Gomorra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

Un addio strappalacrime, Gennaro Savastano – interpretato da Salvatore Esposito – dice addio a Gomorra. L’attore napoletano ha annunciato dunque la fine delle riprese dell’ultima stagione della serie TV ispirata dal libro scritto da Roberto Saviano. “Dovrete aspettare ancora un po’ per l’uscita di Gomorra 5, ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena”, ha ammesso sul lungo post strappalacrime.

“Sono tornato da poco a casa, sono stanco, ma felice e contemporaneamente triste perché dovrò dire addio a Gennaro Savastano”, visibilmente emozionato e commosso l’attore napoletano annuncia la chiusura del set della serie TV che hanno iniziato a registrare 8 anni fa.

Gomorra, l’addio di Salvatore Esposito a Gennaro Savastano

Vestire i panni dello stesso personaggio per 8 lunghi anni e 5 stagioni ha portato Salvatore Esposito ad affezionarsi a Gennaro Savastano, protagonista della malavita napoletana. L’affetto è evidente anche nelle righe che l’attore gli dedica: “Ora tocca a te Gennà. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me”.

Immancabili i ringraziamenti per tutto il team che ha reso possibile anche la quinta stagione della serie TV molto richiesta dai fan: “Voglio ringrazie Sky e Cattleya, i registi tutti, gli Artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell’ombra hanno lavorato duramente per noi”.