Francobolli rari, migliaia di euro per una stampa “vintage”

Francobolli rari, ce ne sono alcuni che valgono tantissimo. Questo dalla stampa “vintage” viene valutato migliaia di euro

Torniamo a parlare del mondo del collezionismo e, più in particolare, dei francobolli rari. Si tratta forse degli elementi più classici e riconosciuti all’interno di questo mercato, considerando quanti ce ne sono e soprattutto quanto possono arrivare a valere!

Collegamento con un evento storico, stampa particolare, errori vari e molto altro: ci sono diversi elementi che fanno schizzare il valore dei francobolli rari alle stelle. Oggi vi parliamo di un pezzo in particolare rilasciato dalle Poste Italiane che, su eBay, si può trovare oggi alla cifra di 1900 euro. Ecco com’è fatto e come riconoscerlo subito: potreste averlo anche voi!

Francobolli rari, come riconoscere quello da 1900 euro

Tra i vari francobolli rari, ce ne sono alcuni che valgono moltissimo. Facendo un rapido giro su eBay, è possibile trovarne a dozzine e con valori differenti: da qualche decina a migliaia di euro per i pezzi più rari. Ce n’è uno rilasciato dalle Poste Italiane che si trova in vendita alla cifra monstre di 1900 euro. Considerata una stampa “vintage”, mostra un’immagine dell’imperatore Augusto, con subito sotto la scritta Poste Italiane e 10 Cent.

Oltre alla bellezza e al fascino di un pezzo così storico, a far alzare il valore ci ha pensato la rarità del francobollo. Sono infatti state rilasciate pochissime copie e si parla ormai di decine di anni fa. Solo i più fortunati ne hanno ancora uno in casa, e possono guadagnarci una fortuna mettendolo subito in vendita.