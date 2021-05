Fortnite lancia ufficialmente il nuovo evento: sfide e premi in palio

Fino al prossimo 20 maggio, su Fortnite c’è il nuovo evento con sfide. Tanti i premi in palio per gli utenti

Torniamo a parlare dell’infinito mondo di Fortnite. Il battle royale di Epic Games è in costante aggiornamento, ed è pronto a stupire ancora una volta tutti i suoi utenti. Come? Con le tantissime novità che già sono state annunciate e con quelle ancora in sordina, che faranno molto piacere ai videogiocatori.

In attesa che arrivi la tanto attesa stagione 7 del battle royale, nelle settimane rimanenti arriveranno nuovi eventi e skin esclusive da ottenere in-shop o completando sfide. Il nuovo evento – che sarà valido fino al prossimo 20 maggio – si chiama Fortnite Fish Fiesta e si concentra sulle sessioni di pesca nel videogioco.

Fortnite, cosa c’è da sapere su Fish Fiesta

Fish Fiesta è il nuovo evento di Fortnite che andrà avanti fino al prossimo 20 maggio. Come spiegato da Epic Games, aumenteranno le possibilità di estrarre dei pesci rari dalle buche di pesca. In questo modo, potranno essere pescate più armi di livello raro o superiore. Così facendo, sarà più semplice per gli utenti arrivare alla fine del game e vincere la Battaglia Reale. Come già successo con le altre Wild Weeks, i giocatori saranno obbligati a modificare le proprie strategie.

Ricordiamo che c’è anche la possibilità di compilare il registro della pesca e completare la missione leggendaria. Avendo maggiori possibilità di trovare pesci rari, sarà anche più semplice avere la collezione completa e poter così ottenere l’ambito premio. Il tutto fino al prossimo 20 maggio, quando si chiuderà l’evento.