Covid, tutte le ipotesi per l’estate: quarantena, coprifuoco e vaccino

Migliora la situazione Covid in Italia ed arrivano le prime ipotesi per l’estate. Andiamo a vedere cosa succede tra quarantena, coprifuoco e vaccini.

La nuova settimana vedrà l’Italia intera entrare in zona gialla, ad eccezione per la Valle d’Aosta. Con il miglioramento della curva pandemica ha creato alcune polemiche su due temi caldissimi: coprifuoco e riaperture. Infatti in vista dell’estate si sta cercando di far ripartire il turismo, con alcune isole che già sono Covid-free, come Capri e Procida. Nella giornata di ieri hanno riaperto le spiagge, con molti sindaci che hanno proposto la seconda dose di vaccino in vacanza.

Infatti si apre ad un nuovo scenario, con le due dosi di vaccino somministrate in due regioni differenti. La nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha quindi riportato quasi l’intera Italia in zona gialla, con il passaggio di Sicilia e Sardegna. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe accadere durante la stagione estiva.

Covid, l’Italia guarda l’estate: cosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi

Sono tantissimi i temi caldi per il governo italiano, che deve iniziare a pensare ai mesi estivi. Nella giornata di domani la cabina di regia rivedrà il ‘coprifuoco‘. Mario Draghi, però, ha già annunciato di voler seguire la linea della prudenza e della ragionevolezza. Saranno però diversi i temi da trattare come viaggi e quarantena, seconda dose in vacanza e stabilimenti balneari, andiamo a vedere cosa cambia.

