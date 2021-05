Covid-19, bollettino 16 maggio: 5.753 contagiati e 93 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, cala il numero relativo ai nuovi contagi

Covid-19, arriva il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Oggi notizie confortanti rispetto alla giornata precedente sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in diminuzione ed è di 5.753: ieri erano 6.659. Cala anche quello legato ai decessi, oggi a quota 93 e più basso quindi rispetto ai 136 della giornata di ieri.

Covid-19, il bollettino medico aggiornato

Ora andiamo a vedere nel dettaglio i numeri aggiornati regione per regione, col nuovo tasso di positività, il numero di tamponi, quello di vaccinati e la situazione negli ospedali e nelle terapie intensive.

5.753 contagiati

93 morti

9.603 guariti

-26 terapie intensive

-359 ricoveri

202.573 tamponi

Tasso di positività: 2,8% (+0,6%)

27.011.116 dosi di vaccino somministrate in totale

E intanto alcune regioni stanno pensando anche agli studenti che hanno in programma gli esami di maturità e quindi sono già maggiorenni. Come il Lazio con un’iniziativa annunciata oggi dall’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Entro il 2 giugno faremo un Open day nel Lazio per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. Pensiamo sia importante farli svolgere in tranquillità . La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino ed è importante che lo abbiano anche i maturandi”.