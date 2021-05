Cashback, ecco l’unico modo certo per vincere i 1.500€

Cashback, ecco la mossa per blindare il vostro premio da 1.500 euro. C’è un ‘trucchetto’ che vi favorirà di certo

Siamo ormai alla soglia delle 400 operazioni totali per quanto riguarda il supercashback, ovvero il super premio da 1.500 euro per i 100.000 utenti col maggior numero di transazioni totali. A di sotto di questa soglia, non si entra nella zona vincente. E la sensazione è che ne serviranno più di un altro centinaio ancora per essere lì anche tra un mese e mezzo quando scatterà il gong finale e sarà stilata ufficialmente la classifica dei vincenti in Italia.

Cashback, la mossa per essere certi dei 1.500 euro

Ma quante operazioni serviranno alla fine per esultare? Fermo restando che i dati possono variare da un giorno all’altro, la proiezione oggi porta a circa 580 interventi riconosciuti. E non è da escludere che si superi anche il muro delle 600 operazioni, fino ad arrivare a circa 620 operazioni totali. Di certo sarà ampiamente superato il pronostico di inizio anno, quando venne individuato nelle 450 transazioni un possibile dato relativo alla premio finale.

In tutto questo, c’è un solo modo per essere certi di vincere davvero fino alla fine. Ed è quello di centrare almeno 10 operazioni al giorno fino al prossimo 30 giugno. Ma sia chiaro: questa decina sarà sufficiente solo se siete già nel ‘gruppo qualificazione’. Se dovete blindare la vostra posizione, allora sarà assolutamente necessario per trascinarvi fino a fine semestre e ottenere poi il premio.

E’ chiaro che invece, in caso contrario, il tutto dipenderebbe dalla distanza dall’ultimo in classifica. Se le lunghezze dovessero essere più di 20, probabilmente, sebbene la distanza non sia così proibitiva, sarebbe comunque troppo tardi considerando i ritmi frenetici di questo rush finale.