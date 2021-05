Anticipazioni La Compagnia del Cigno 2, colpo di scena nell’ultima puntata

La Compagnia del Cigno 2 è giunta al finale di stagione con due Guest-star a chiudere l’amatissima fiction di Rai Uno: tutte le anticipazioni

Alessio Boni ed i ragazzi de La Compagnia del Cigno 2 sono pronti per l’ultima puntata dell’amatissima e seguitissima fiction di Rai Uno. Questa sera, domenica 16 maggio, dalle 21:25 saranno in onda gli ultimi due episodi: La forza nella tempesta e La verità. Ancora una volta le emozioni dei due episodi saranno molto forti, con al centro ancora la questione del Maestro Marioni che lotta appeso ad un filo.

LEGGI ANCHE > > > Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati: “Mi hanno aggredito”



NON PERDERTI > > > Pio e Amedeo, il ritorno in TV è emozionante: fan commossi



Nel corso dei due episodi, questa sera, ci saranno anche due guest-star a deliziare il pubblico della fiction di Rai Uno: Francesco Gabbani e Mika che, già l’anno scorso, fece un cameo ed è il compositore della sigla The Sound of an Orchestra.

LEGGI ANCHE > > > Maurizio Costanzo, reality e talent: dichiarazioni sorprendenti



Anticipazioni La Compagnia del Cigno 2: la trama degli episodi

Il primo episodio, La forza nella tempesta, apre con Irene (Anna Valle) che prova a supportare Luca che si trova in carcere, in seguito alle indagini dell’Ispettrice Modiano (Vanessa Campagnucci). L’accusa di omicidio – dopo la morte di Teoman – mosso nei confronti di Luca, non lascia serenità ad Irene che non si capacita di come la loro storia possa finire così. Anche i ragazzi della Compagnia sono dalla parte di Luca ed in particolare, Sofia (Chiara Pia Aurora), non lascia un minuto libero all’ispettrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Maria De Filippi, notizia incredibile: non succedeva da anni!



Nel secondo episodio, La verità, sarà sempre Luca al centro dell’attenzione che è sopraffatto dallo sconforto e dal dolore della vita in carcere. Sarà la Compagnia a convincere l’ispettrice Modiano a riaprire le indagini.