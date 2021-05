Le anticipazioni di Amici 21, talent show più amato dagli italiani.

Ieri sera, sabato 15 maggio, è andato in onda l’atto conclusivo di Amici di Maria De Filippi. Il programma si è confermato anche quest’anno uno dei più seguiti dagli italiani che da vent’anni apprezzano il lavoro svolto dai ragazzi emergenti e dagli insegnanti che sanno scatenare il loro estro creativo.

La finalissima andata in onda ieri ha visto affrontarsi la coppia Sangiovanni e Giulia. I due innamorati non avevano mai immaginato di affrontarsi per la vittoria del titolo e, nonostante nessuno voleva prevalere sull’altro per il sentimento che si cela nel cuore di ognuno di loro, alla fine ha prevalso il talento di Giulia, che ha conquistato tutti. Adesso però il pubblico è curioso di conoscere le anticipazioni di Amici 21.

Anticipazioni Amici 21, inizio del programma e insegnanti: conferme e addii

Da lunedì non ci sarà più il daytime, momento triste ma che bisogna superare. Là fuori ci sono altri ragazzi talentuosi pronti a emozionare il pubblico da casa e infondo il nome della prima allieva lo si conosce già. Si tratta di Elisabetta Ivankovich.

Nella puntata del 30 gennaio, dopo aver sfidato Arianna Gianfelici, Elisabetta è entrata a far parte del talent di Canale 5 dopo che il coach Rudy Zerbi aveva messo in sfida proprio la sua allieva Arianna. Dopo due settimane Elisabetta viene sostituita però da Gaia Di Fusco per volere di Arisa, pur assicurando ad Elisabetta un Banco per il prossimo anno.

Per quanto riguarda i professori invece è presto sicuramente vedrà confermati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Stesso discorso vale per Veronica Peparini. Mentre alcuni dubbi aleggiano su Arisa e Lorella Cuccarini.

Sui professori dunque ci sono dubbi su addii e riconferme, mentre sulla data dell’inizio del programma possiamo dire che dovrebbe iniziare il prossimo novembre, ma solo in autunno verrà svelato il periodo preciso.