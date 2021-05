Amici 20, l’ex allieva si confessa: “Sono stata vittima di bullismo”

Intervistata ai microfoni di Verissimo, l’ex allieva di Amici 20 si è confessata: “Sono stata vittima di bullismo”

Questa sera andrà in scena la tanto attesa finale di Amici 20. Tra i partecipanti che più hanno segnato questa edizione, è impossibile non menzionare Serena Marchese. Ospite a Verissimo, la ballerina ha confessato a Silvia Toffanin uno dei momenti più difficili della sua vita.

“Mi sono trasferita a Roma all’età di 13 anni con mia mamma, e ho subito iniziato a studiare danza. In realtà non ho mai avuto un carattere così forte da potermi difendere, e alcune persone dicevano che ero obesa e avevo le cosce grosse” ha raccontato, aggiungendo poi: “Sentirselo dire ad un’età tenera, ti segna e così ho iniziato a digiunare, a contare la pasta, a mangiare senza zucchero e senza sale. Grazie ad Amici sono riuscita a riacquisire quella sicurezza che mi mancava“.

Amici 20, Serena Marchese: “Ho già un nuovo lavoro”

Ospite a Verissimo, l’ex concorrente di Amici 20 Serena Marchese ha raccontato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al reality show di Maria De Filippi. “Sono dispiaciuta di essere uscita ad un passo dalla finale, ma in realtà mai avrei pensato di arrivare fino a questo punto. Sono comunque soddisfatta” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Al di fuori di Amici, avevo molta paura di non trovare nulla. Per fortuna non è andata così, ho già un nuovo lavoro che inizierà a giugno“.

Saranno Sangiovanni, Deddy, Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro a contendersi il tanto ambito premio finale. A decretare il vincitore sarà il pubblico a casa attraverso il televoto.