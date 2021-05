Amazon lancia una nuova funzione: sarà dedicata allo streaming

Continuano le novità da parte di Amazon, che ha annunciato ufficialmente una nuova funzione dedicata allo streaming

E-commerce, ma anche streaming, musica e molto altro: l’universo Amazon è in continua espansione. L’importanza di operare su più mercati è un concetto conosciuto ai piani alti dell’azienda, che sta lavorando ad un numero di funzionalità e abbonamenti sempre più ampio e che copra più fasce d’utenza.

Con un annuncio ufficiale, il colosso di Jeff Bezos ha comunicato poco fa l’arrivo di MiniTV. Si tratta di una nuova piattaforma streaming che – a differenza di Prime Video – si concentra sui programmi web, guide su moda, tech e tanto altro. Al momento, però, è disponibile esclusivamente in India.

Amazon, come funziona MiniTV: tutti i dettagli

La nuova funzione dedicata allo streaming lanciata da Amazon è MiniTV. Al momento è disponibile solo in India, ma presto potrebbe allargarsi anche al resto del mondo. Come già accennato, riguarda principalmente serie web, spettacoli comici e guide su moda, tech, cibo e altri argomenti di interesse comune. È già stato trovato l’accordo con TVF e Pocket Acescenta, così da avere in catalogo alcune delle figure più di spicco del web indiano.

La nuova proposta è già disponibile sulla versione Android dell’app Amazon India, mentre per ciò che riguarda iOS ancora non sono arrivate novità. Dobbiamo aspettarci presto aggiornamenti anche per ciò che riguarda l’arrivo di MiniTV nel resto del mondo. L’apertura all’India può essere considerato un primo passaggio in questo senso, una sorta di test prima del rollout globale.