Uomini e Donne, lieta notizia per l’ex tronista: l’annuncio

L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, insieme al suo compagno, hanno dato un lieto annuncio: i dettagli

L’ex tronista di Uomini e Donne, Silvia Raffaele, è diventata mamma. Ad annunciarle la lieta notizia è stato il calciatore dell’Empoli, Andrea La Mantia, attraverso una storia Instagram di ieri. I due hanno deciso di chiamare il proprio figlio, un maschietto, Lorenzo. La notizia della gravidanza è stata resa nota lo scorso dicembre.

Andrea La Mantia e Silvia Raffaele si sono conosciuti quando il calciatore giocava nel Cosenza. Un colpo di fulmine che li ha portati ad oggi, momento in cui sono divenuti genitori.

Uomini e Donne, Gianni Sperti accusato di bullismo

Gianni Sperti, insieme a Tina Cipollari, è lo storico opinionista di Uomini e Donne. Sa sempre si contraddistingue per il suo modo schietto e sincero di parlare. Nelle ultime ore, però, è stato accusato di bullismo da una ex dama del trono Over del dating show.

Si tratta di Anna Tedesco che in una delle dirette Instagram con altre dame del parterre, è intervenuta a gambe tese sull’ex marito di Paola Barale: “Lui non stima a prescindere le donne. Anni che bullizza i partecipanti della trasmissione e l’abbiamo visto tutti”. Si farà attendere molto la replica di Gianni? Chissà, staremo a vedere.