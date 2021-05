Ore difficili per una ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ minacciata di morte per dei fatti non commessi: “Mi stanno dicendo la qualunque”

E’ sicuramente un momento particolare questo per Giulia D’Urso, ex corteggiatrice del talk show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. L’influencer ha raccontato nelle sue Stories di Instagram quanto le starebbe succedendo in queste ore.

In lacrime, Giulia ha detto di essere stata accusata per dei fatti non commessi. Parliamo infatti della cena del calciatore dell’Inter, Romelu Lukaku, avvenuta in un hotel a Milano e per la quale è stato multato in quanto siano state violate le norme anti-Covid. Ma chi avrebbe denunciato l’incontro serale dei giocatori dell’Inter? Qualcuno ha fatto il nome della D’Urso.

L’ex corteggiatrice ha spiegato che era all’oscuro di tutto e di non aver mai denunciato nessuna festa ai carabinieri: “Mi dispiace farmi vedere in queste condizioni. Volevo solo dire due paroline in merito alla situazione che sta succedendo e della quale io non ne sapevo nulla perché non ho mai chiamato per denunciare nessuna festa”.

Giulia D’Urso in lacrime su Instagram: “E’ da questa mattina che vengo massacrata”

In lacrime per quanto sta accadendo in queste ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne voluto spiegare ai followers la verità: “Mi fa veramente schifo pensare che vivo in un mondo in cui per una stronzata inventata da non so chi perché adesso denuncerò e capirò anche io, possa venire massacrata in questo modo“.

L’influencer ha spiegato che da questa mattina le stanno arrivando messaggi poco carini e per questo motivo denuncerà chiunque abbia ingiustamente fatto il suo nome: “Massacrata da gente che senza sapere e senza avere un briciolo di prove mi augura la morte, mi dice che sono una deficiente, la qualunque.. Prima di augurare qualcosa di brutto ad una persona accertatevi, pensateci! Sono pesanti certe cose..”.