Royal Family, Harry e Meghan: decisione a sorpresa del principe Carlo

Royal Family, retromarcia del Principe Carlo: rivuole Harry e Meghan a palazzo. Nonostante la spaccatura possa sembrare insanabile c’è chi assicura che l’erede al trono è pronto a tornare sui suoi passi

Sembrava una frattura insanabile quella tra Harry, Meghan e la famiglia reale britannica e invece secondo qualcuno potrebbe non essere così. La spinta verso una riconciliazione potrebbe arrivare proprio dal loro primo oppositore, il principe Carlo. Fin dai tempi della decisione di trasferirsi in America, l’erede al trono non aveva visto di buon occhio il suo secondogenito e la moglie. L’intervista a Oprah Winfrey non ha fatto altro che aggravare una situazione già vicina al collasso. Ora però, c’è chi è pronto a scommettere che il principe di Galles rivoglia il figlio al suo fianco. Una fonte reale ha sottolineato come su input della Regina Elisabetta, Carlo abbia l’intenzione di far tornare a palazzo Harry e Meghan o perlomeno convincerli a riavvicinarsi alla vicende di Buckingham Palace.

L’ultima intervista rilasciata dal duca del Sussex nel podcast dell’attore Dax Shepard, tutto sembrava tranne che riconciliante.

Harry ha sottolineato come: “Nell’educazione di mio figlio cerco di interrompere la catena del dolore che io ho provato da bambino. Non è colpa di nessuno se soffriamo ma dobbiamo cercare di fare in modo che i nostri piccoli non riprovino i nostri stessi dolori”. Un attacco nemmeno tropo velato a quanto passato nella sua infanzia a Londra.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, William e Kate contro Harry e Meghan: nuovo ‘duello’!

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, arriva la condanna del principe William: “Verso una guerra”

Royal Family, retromarcia del Principe Carlo: Harry e Meghan potrebbero tornare a Londra

Proprio prendendo spunto da questo passaggio del podcast, però, un insider reale a dichiarato al Daily Mail: “Sicuramente Carlo avrà sbagliato molto come padre ma posso assicurare che ha fatto del suo meglio. Ora preferirebbe avere il figlio di nuovo affianco“.

“L’intervista a Oprah ha creato della tensione che non si può cancellare con un colpo di spugna ma l’idea è quella di riavvicinarsi e rivedere le posizioni. Da erede al trono il principe di Galles sa l’importanza di mantenere unita la famiglia per proteggere gli interessi della monarchia e probabilmente agirà in tal senso“.

Secondo gli esperti reali, Carlo ha confidato in un particolare per riavvicinare Harry e Meghan a palazzo. Di recente, infatti, Jason Knauf, l’anziano aiutante di William e Kate nella Fondazione reale di Cambridge, si è dimesso dal suo ruolo. Era stato lui a litigare per primo con la Markle, innescando una spirale di incomprensioni difficili da ricucire. Ora l’uscita di scena potrebbe migliorare le cose, o almeno così sperano i Windsor.