Roma-Lazio 2-0: voti, highlights e tabellino. La squadra di Inzaghi fa la partita, specie nel primo tempo, ma i giallorossi concretizzano

Roma-Lazio 2-0: tra le motivazioni della squadra di Simone Inzaghi, alla disperata caccia dell’ultimo posto sul treno per la Champions League, e quella di Fonseca hanno avuto ragione i giallorossi. Una partita tatticamente attenta, fatta di chiusure e ripartenza intelligenti sena rischiare quasi nulla.

Eppure soprattutto nel primo tempo è stata la Lazio a fare la partita, con la strana coppia formata da immobile e Muriqi che si è mossa moto creando però poco. Il pericolo vero per Fuzato è arrivato da Luis Alberto, ma il riflesso dell’estremo difensore è stato decisivo. Così come il numero di Dzeko che nel finale del tempo ha bevuto Acerbi servendo un cioccolatino a Mkhitaryan per il vantaggio.

Copione simile nella ripresa: Lazio a testa bassa e con poche idee, nonostante l’ammirevole impegno di Immobile che ha anche provato ad inventare un tacco miracoloso in posizione sospetta. Ma l’invenzione di Pedro dal limite ha spento ogni entusiasmo e voglia di rimonta. Fonseca prima di andare via vince il suo primo derby e condanna i rivali all’Europa League.

Roma-Lazio 2-0: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 42′ Mkhitaryan, 78′ Pedro

ROMA (4-2-3-1): Fuzato 7; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Ibanez 6 (38′ Kumbulla 6.5), Bruno Peres 6 (46′ Santon 6); Cristante 6.5, Darboe 7; Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 6 (72′ Villar sv), El Shaarawy 5.5 (72′ Pedro 6.5); Dzeko 7 (89′ Mayoral). All. Fonseca 7

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Marusic 6 (73′ Fares sv), Acerbi 4.5, Radu 5.5 (73′ Caicedo sv); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5.5 (84′ Akpa Akpro sv), Leiva 5.5, Luis Alberto 6.5, Lulic 5.5 (59′ Luiz Felipe 6); Muriqi 6 (59′ Pereira 5.5), Immobile 6. All. S. Inzaghi 5.5

NOTE: espulsi Acerbi (L), ammoniti Bruno Peres (R), Santon (R)

Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Roma-Lazio