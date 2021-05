Meteo, ancora piogge sulla penisola: flop delle temperature

Continua il momento critico del meteo italiano, con piogge che continueranno a cadere sulla penisola: temperature ancora al di sotto della media.

Erano oramai anni che l’Italia non viveva una primavera così fresca ed anche durante questo weekend le piogge caratterizzeranno il meteo. Infatti negli ultimi due mesi l’anticiclone africano si è fatto sentire in pochi giorni, proponendo scenari stabili e temperature alte. La sua azione, però, è isolata visto che l’alta pressione sub-tropicale è ancora in letargo. Al tempo stesso il vortice Atlantico sta continuando ad agire, mantenendo il meteo fresco e provocando le precipitazioni degli ultimi giorni.

Nei prossimi giorni continueremo ad assistere al flop delle temperature, con ancora valori termici al di sotto della media laddove cadranno delle piogge. Qualche segnale di ripresa inizierà a registrarsi all’inizio della prossima settimana. Infatti al momento le regioni meridionali continueranno ad essere tartassate dalle piogge, mentre già migliora la situazione sui settori settentrionali e centrali. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo weekend sulla penisola italiana.

Meteo, piogge sulle regioni meridionali: migliora altrove

Sarà un altro sabato segnato dall’incertezza meteo, specialmente sulle regioni meridionali della penisola dove ci saranno ancora piogge e temporali. Inoltre non mancherà una spiccata variabilità sulle Alpi, con le piogge che potrebbero estendersi fino alla Val Padana. Altrove avremo un generale miglioramento, con cieli sereni o coperti da nubi di passaggio. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un tempo in generale miglioramento su tutto il settore. Soprattutto in pianura avremo ampie schiarite, con piovaschi che continueranno a colpire settori alpini e prealpini. Anche le temperature saranno in lieve rialzo, con massime che andranno ad oscillare dai 18 ai 21 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ampie schiarite specialmente sulle aree costiere sia tirreniche che adriatiche. Inoltre continueranno a persistere delle precipitazioni nelle zone appenniniche, che però si dissolveranno al termine della giornata. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime dai 17 ai 22 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continueranno piogge e temporali specialmente sulle zone peninsulari. Fenomeni a tratti intensi colpiranno la bassa Campania, Calabria tirrenica, Lucania e Puglia, con esaurimento a fine giornata. Le temperature sul settore risulteranno in calo, con massime che andranno dai 18 ai 23 gradi.