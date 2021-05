Juventus-Inter 3-2: voti, highlights e tabellino, Pirlo respira

Juventus-Inter 3-2: voti, highlights e tabellino. All’Allianz Stadium succede di tutto ma alla fine contano solo i tre punti per Pirlo

Juventus-Inter 3-2: tutto quello che serviva per continuare a crederci, in attesa di vedere cosa combineranno Milan e Napoli. E spalle al muro, la Juve ha dimostrato di avere ancora energie mentali più che fisiche per puntare alla Champions League.

Partite decisa da episodi e in quasi tutti c’entra Calvarese: non vede l’abbraccio di Darmian in area e Irrati rimedia, come rimedia Cristiano Ronaldo dopo aver sbagliato il rigore. Non vede nemmeno il pestone di De Ligt a Lautaro e anche in questo caso lo salva il var, con Lukaku freddissimo dal dischetto.

E come non bastasse, caccia Bentancur con un secondo giallo generoso e non vede la presunta spinta nel corpo a corpo tra Chiellini e Lukaku che determina l’autogol del capitano. Ovviamente ci pensa il Var. Finita? No, perché Cuadrado si procura e trasforma un rigore a due minuti dalla fine.

Juventus-Inter 3-2: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 24′ Ronaldo (J), 35′ rig. Lukaku (I), 47′ pt, 88′ rig Cuadrado (J), 83′ aut. Chiellini (I)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6, De Ligt 6.5, Chiellini 7, Alex Sandro 6; Cuadrado 7.5, Bentancur 5.5, Rabiot 6, Chiesa 6 (70′ Demiral sv); Kulusevski 5.5 (58′ McKennie 5), Cristiano Ronaldo 6.5 (70′ Morata sv). All. Pirlo 6.5

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 5.5 (80 Vecino sv); Hakimi 6, Barella 6.5, Brozovic 5.5, Eriksen 5.5 (73′ Sensi), Darmian 5 (46′ Perisic 6); Lautaro Martinez 6.5, Lukaku 6. All. Conte 6

NOTE: espulsi Bentancur (J), Brozovic (I). Ammoniti Kulusevski (J), Darmian (I), Bastoni (I). Chiellini (J), Cuadrado (J)

