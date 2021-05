Juventus-Inter, streaming gratis: dove vedere l’anticipo di Serie A in diretta

Tutto pronto per il match della 37esima giornata di Serie A tra Juventus ed Inter. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Il sabato della 37esima giornata di Serie A vedrà in campo il ‘Derby d’Italia‘ tra Juventus ed Inter. Un big match che vedrà i nerazzurri già sicuri del titolo di ‘Campioni d’Italia’ e la Juventus che non potrà più sbagliare se vuole sperare in un piazzamento in Champions League. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo alle ore 18:00.

Partiamo subito dai pardoni di casa della Juventus che non potrà più commettere errori. Andrea Pirlo, nonostante il cammino tormentato, è stato confermato fino al termine della stagione e dovrà conquistare due vittorie importantissime, sperando in qualche passo falso del Napoli. Nel match di stasera il tecnico bresciano avrà a disposizione l’intera rosa e potrà mettere in campo i migliori uomini.

Dall’altra parte troviamo l’Inter già Campione d’Italia, che però proverà ad onorare lo stesso il prestigioso evento. Antonio Conte, inoltre, è pronto all’ennesimo smacco alla dirigenza juventina, per portare via anche la partecipazione alla prossima Champions League. Il tecnico neroazzurro dovrà fare a meno solo di Kolarov e Vidal, ancora fermi ai box per noie muscolari. Andiamo a vedere dove seguire Juventus-Inter in streaming gratis.

Juventus-Inter, streaming gratis: Sky o DAZN?

Manca pochissimo al Derby d’Italia valido per la 37esima giornata di Serie A. Juventus ed Inter si giocherà sul palcoscenico dell’Allianz Stadium, terreno di gioco della compagine bianconera. A trasmettere il match in esclusiva ci penserà Sky, che per l’occasione mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre la partita sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.