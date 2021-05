Ilary Blasi, mazzata tremenda: è accaduto di nuovo

Brutta notizia per la showgirl Ilary Blasi che non si aspettava accadesse di nuovo: ora non resta che incassare il colpo

Sono stati da pochi minuti resi noti i dati auditel dei programmi di ieri in tv. Per quel che riguarda il prime time, dopo una ripresa nella puntata precedente, Ilary Blasi deve apprendere di un nuovo brusco calo in termini di ascolti per la sua Isola dei Famosi. Il reality show ha infatti collezionato una media di 2.796.000 spettatori pari ad uno share del 16,7%. A vincere la gara degli ascolti, pur non sfigurando, è quindi Carlo Conti con Top Dieci. Il varietà musicale ha totalizzato 3.270.000 telespettatori pari al 15,5% di share.

I risultati degli altri canali:

Rai2 N.C.I.S. 1.373.000 spettatori (5.4%)

Blue Bloods 1.120.000 (4.8%)

Italia1 Io vi Troverò 1.753.000 (7.3%)

Rai3 Lontano Lontano 1.323.000 (5.4%)

Rete4 Quarto Grado ultima puntata 1.648.000 (9%)

La7 Propaganda Live 1.003.000 (5.8%).

Tv8 Indiana Jones 302.000 (1.4%)

Nove Fratelli di Crozza 1.243.000 (5.1%).

LEGGI ANCHE—> Arisa, confessione choc in diretta: “Sono stata molestata”

Ilary Blasi, spacco vistoso all’Isola dei Famosi

IN AGGIORNAMENTO

LEGGI ANCHE—> Amici 20, le anticipazioni dell’ultima puntata: cosa accadrà