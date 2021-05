Fortnite, svelate alcune skin della stagione 7: le immagini – FOTO

La stagione 7 di Fortnite si avvicina e, tramite il consueto sondaggio agli utenti, sono state anticipate alcune skin

Sale l’attesa per la stagione 7 di Fortnite, ormai sempre più vicina. Gli utenti sono impazienti di sapere a cosa hanno pensato gli sviluppatori, per rinnovare ancora una volta il battle royale con nuovi luoghi, nuove armi e nuove skin. Ci saranno senza dubbio tante partnership di livello, così come già successo nelle ultime settimane.

A far salire la “febbre da stagione 7” ci ha pensato il consueto sondaggio al quale sono stati sottoposti moltissimi giocatori di Fortnite nelle ultime ore. Oltre ad alcune domande, sono stati mostrati anche dei concept di skin che mai hanno visto la luce. La probabilità che queste vengano lanciate nel corso della prossima season sono altissime. Ecco alcune primissime immagini.

And here is an image of all the skins from the survey VIA @LeakySussed & @HYPEX

Keep in mind, all of these are concept art and some of them could never reach the light of day, but some might! pic.twitter.com/kVhLyFO30c

— iFireMonkey (@iFireMonkey) May 14, 2021