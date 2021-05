Arisa, confessione choc in diretta: “Sono stata molestata”

La cantante Arisa è stata ospite di ‘Belve’, il programma su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, dove ha raccontato di essere stata molestata

La cantante Arisa è stata ospite del programma ‘Belve‘, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, e nel momento in cui si è parlato di molestie ha avuto molta difficoltà ad esprimersi. La conduttrice infatti le ha chiesto se si fosse trovata mai davanti ad una scomoda situazione ed Arisa, molto timidamente, ha ammesso “Sì, mi succede spesso”.

La Fagnani ha poi incalzato con due precise domande: “A livello sessuale? Ed una volta è stata peggiore delle altre?”. La risposta della cantante è stato ancora una volta un doppio “Sì”. La volta che l’ha turbata di più è stata quando era già adulta. A quel punto però la conduttrice, riscontrata anche la difficoltà di Arisa nel parlare di tale argomento, ha interrotto in maniera gentile il discorso.

Arisa, addio definitivo al fidanzato

Arisa ed il suo fidanzato Andrea Di Carlo si sono lasciati definitivamente mentre erano ormai ad un passo dalle nozze. I due si sarebbero detto addio dopo un violento litigio.

Inizialmente i due si erano solamente allontanati, poi la decisione definitiva. “Weekend di fuoco per la cantante Arisa – si legge sul settimanale – che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo. I due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio”, si legge sul settimanale Chi.