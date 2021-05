Anticipazioni Beautiful, colpi di scena: ritorni e indecisioni

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera ‘Beautiful’ dove vedremo al centro della scena il dramma di Sally: tutte le anticipazioni

Non mancano le anticipazioni sulla soap opera Beautiful. Negli episodi che vedremo in onda dal 16 al 22 maggio, al centro della scena troveremo ancora il dramma della stilista Sally. Katie racconta ai Forrester costa sta accadendo alla povera stilista riuscendo in questo modo a bloccare il suo licenziamento.

Difatti, la Logan è convinta che Sally abbia diritto a vivere serenamente gli ultimi giorni di vita che purtroppo le rimangono. Per questo motivo, dopo aver appreso il dramma di Sally, Ridge e Steffy decidono di confermare il lavoro alla stilista e di inserire i suoi abiti nella collezione dei Forrester.

Wyatt, spinto anche da Flo, tornerà da Sally e le chiederà di riprendere la loro convivenza. Questo ultimo fingerà di non sapere nulla sul suo stato di salute, ma la stilista dubbiosa penserà a lungo se accettare o meno. Sally infatti crede fortemente che Wyatt sappia del suo dramma.

Sally non vuole essere un peso per Wyatt: accetterà la sua proposta?

Katie Logan sempre più convinta del fatto che Sally Spectra debba vivere in modo sereno l’ultimo periodo di vita che le resta, cerca di convincerla ad accettare la proposta di Wyatt. Ma la stilista non vuole, teme di non riuscire a nascondere la sua sofferenza.

Infine, non le piace pensare che Wyatt sia tornato da lei solo per compassione. Ma lo Spencer potrebbe sicuramente addolcire gli ultimi giorni che le restano, per questo motivo Flo nonostante sia innamorata del ragazzo, spera che Sally possa accettare la proposta.