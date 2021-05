Amici 20, le anticipazioni dell’ultima puntata: cosa accadrà

Spuntano le anticipazioni dell’ultima puntata di Amici 20: ecco cosa accadrà nella grande finale di stasera, sabato 15 maggio

Il talent show Amici 20 di Maria De Filippi stasera andrà in onda, in diretta, con l’ultima puntata. L’attesissima finale vedrà le sfide tra Aka7even (canto), Giulia (ballo), Sangiovanni (canto), Alessandro (canto) e Deddy (canto). I giudici della finale saranno Stash, il principe Filiberto e Stefano De Martino.

A prendere parte alla puntata ci saranno diverse testate giornalistiche:

Le agenzie: Ansa, Adnkronos e La Presse

I quotidiani: Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Il

Giornale, Libero Quotidiano, Il Mattino, Il Secolo XIX, QN, Il Tempo e Leggo

Il web: Fanpage.it, TvBlog, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it e AllMusicItalia.it.

Amici 20, tutte le anticipazioni nel dettaglio

Al vincitore della finale verrà assegnato un premio da 150.000 euro in gettoni d’oro. Questo, però, non sarà l’unico premio della serata. Verrà consegnato quello per la categoria dal valore di 50.000 euro, il premio community Tim di 30.000 euro, il Siae da 20.000 euro.

Il Newtwork RDS, Radio Italia, R101 ed RTL 102,5 consegneranno la targa per l’inedito ai cantanti. Per ciascun finalista ci sarà anche un premio base dal valore di 7.000 euro in gettoni d’oro. Alcune delle maggiori testate quotidiane e web italiane consegneranno anche il premio TIM della critica dal valore di 50.000 euro.

Il super ospite della finale sarà Gaia, la vincitrice della scorsa edizione, che presenterà il singolo Boca, in featuring con Sean Paul.

Ci sarà anche il ritorno di Pio e Amedeo, pronti a regalare tante risate con la loro pungente ironia.