Supervivientes, naufraghi furiosi con Valeria Marini: il motivo

I naufraghi di Supervivientes sono furiosi con Valeria Marini in seguito ad una sfida affrontata durante il reality show

Live da Madrid: se la prendono con Valeria perchè ha perso la prova di apnea nonostante avesse dichiarato di essere campionessa in Italia: “Me he bebido agua”#isola #SVGala6 pic.twitter.com/5l6MCt0i1T — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 13, 2021

Valeria Marini continua a regalare un grande show alla sua avventura in Supervivientes, l’equivalente spagnola dell’Isola dei Famosi. Questa volta, la showgirl ha fatto infuriare gli altri naufraghi nonché suoi compagni d’avventura in seguito ad una sfida in Honduras.

LEGGI ANCHE > > > Michele Morrone torna in scena: i fan non vedono l’ora!

NON PERDERTI > > > Rai, exploit incredibile in queste ore: cos’è successo

Due squadre sull’isola si sono sfidate nella consueta gara d’apnea ed a proporsi per la sfida è stata proprio Valeria Marini, confessando di essere stata campionessa in questo nell’edizione italiana del programma. La showgirl, infatti, ha detto ai suoi compagni che sarebbe stata lei ad affrontare la sfida perché sarebbe riuscita a resistere almeno 3 minuti.

LEGGI ANCHE > > > Alberto Angela mette a tacere gli haters: “È stata colpa del Covid”

Valeria Marini, naufraghi di Supervivientes furiosi con lei

Valeria Marini è stata protagonista – seppure non in bene – della gara d’apnea che, alla fine, ha perso. Nonostante si fosse proposta lei stessa, ha spiegato: “Mi è entrata l’acqua nel naso e non sono riuscita a resistere. Generalmente riesco a farlo per 2 minuti e più”. Quando la naufraga pronuncia queste parole, un suo compagno di squadra interviene furiosamente: “Avevi detto 3, guarda com’è andata”. La stella italiana ha provato a dare le sue ragioni, ma la sua squadra è rimasta delusa dal non poter ricevere la ricompensa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Greta Scarano, l’annuncio sorprendente: “Vorrei farlo davvero”

Ciononostante, la Marini è molto apprezzata dal popolo iberico che ama questo programma e la sua partecipazione ad esso.