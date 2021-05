Serena Autieri sarà la protagonista dello show. Il programma andrà in onda dal 6 giugno all’11 settembre.

Grosse novità sul fronte Rai. Sul primo canale nazionale, dal 6 giugno all’11 settembre andrà in onda un nuovo palinsesto che si muove nella logica dei punti cardinali classici della programmazione di Rai1. Tra le protagoniste Roberta Capua e Serena Autieri a riempire una fetta corposa del daytime.

La nuova programmazione inizierà dalle ore 7.10 con UnoMattina Estate. In studio ck sarà Gianmarco Sicuro e al suo fianco la giornalista del Tg1 Barbara Capponi. Alle ore 10 invece arriva un nuovo format, nato da una nuova idea che vedrà come protagonista Serena Autieri.

Serena Autieri, novità pazzesca: sarà lei la protagonista dello show

Alle ore 10, subito dopo UnoMattina Estate andrà in onda Dedicato, condotto da Serena Autieri, che il direttore di Rai1 Stefano Coletta descrive così: “Era giunto il tempo in cui il servizio pubblico mettesse a disposizione di tutti la possibilità di dedicare messaggi di amore e riflessione, come pretesto per raccontare delle storie”.

Alle ore 14 invece torna dopo moltissimi anni Il pranzo è servito, remake del programma ideato da Corrado, che verrà condotto da Flavio Insinna. Dalle 15.45 alle 18.40 torna Estate in Diretta condotto da Roberta Capua, mentre alle 18.45 torna ancora Marco Liorni con Reazione a Catena.