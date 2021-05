Netflix, arriva il film su uno dei cartoni animati più amati di sempre

Grandissima novità per gli utenti di Netflix, infatti sta per arrivare il film su Sailor Moon, uno dei cartoni animati più amati di sempre: l’annuncio.

Nelle ultime ore Netflix ha pubblicato sui suoi canali social e sulla piattaforma il nuovo film dedicato a Sailor Moon. Il lungometraggio sul manga di Naoko Takeuchi si intitola “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal“, ed è l’ultimo film dedicato all’amatissimo anime. Inoltre l’uscita è prevista per il prossimo giovedì 3 giugno, quando finalmente sarà disponibile anche sul catalogo italiano

La pellicola sarà composta in due parti e prende spunto dal capitolo del manga intitolato “Dead Moon“, che si posiziona tra le prime stagioni di Sailor Moon Crystal. Proprio quest’ultima serie animata fu utilizzata per celebrare il ventesimo anniversario del franchise ed appare più fedele rispetto al primo anime. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sul lungometraggio dedicato ad uno dei cartoni che ha appassionato un’intera generazione.

Netflix, arriva il nuovo film su Sailor Moon: pubblicato il trailer – VIDEO

Una novità attesissima per tutti gli amanti degli anime. Pubblicato nel 1991, in breve tempo Sailor Moon è diventato uno degli anime più celebri in tutto il mondo. Il grande successo di Takeuchi, infatti, arrivò in Italia nel 1995 facendo appassionare gli adolescenti alle storie di Usagi Tsukino (Bunny), 14enne che grazie all’incontro con la gatta parlante Luna scopre di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia.

Ricordiamo i suoi incontri più celebri durante la prima serie con Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus. La ragazzina di 14 anni riesce a trovare l’amore dopo l’incontro con Mamoru (Marzio), che ben presto scoprirà essere il misterioso Tuxedo Kamen (Milord). Con l’aiuto delle sue amiche, Sailor Moon riuscirà a sconfiggere diversi nemici nel corso delle cinque stagioni dell’anime.