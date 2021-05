Michele Morrone torna in scena: i fan non vedono l’ora!

Michele Morrone torna con ben due film ed i fan sono in attesa di poterlo rivedere: ecco quando sarà possibile e dove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

L’affascinante malavitoso Massimo Torricelli è pronto a tornare in scena: Michele Morrone vestirà nuovamente i panni del personaggio in 365 giorni 2. Ad annunciare il ritorno è stato lo stesso attore pugliese che, su Instagram, ha postato una storia sul set intento al trucco e parrucco scrivendo “I’m back. 365”.

Attesa finita per i fan che hanno la certezza che ci sarà un seguito al film che ha piacevolmente stupito una grossa fetta del pubblico italiano. Adesso, però, comincerà il countdown affinché la pellicola venga caricata su Netflix, presumibilmente l’anno prossimo.

Michele Morrone, non solo 365 giorni 2: gli altri impegni

Non solo 365 giorni 2, ma anche 3! Questa è la grande novità che riguarda Michele Morrone e la partner Anna-Maria Sieklucka che, quest’anno, avranno un terzo compagno di set: si tratta di Simone Susinna, ex naufrago che arrivò secondo nell’edizione del 2017 dell’Isola dei Famosi vinta da Raz Degan. Simone, ex fidanzato di Mariana Rodriguez, vestirà i panni di Nacho.

Michele Morrone, tuttavia, proprio in questi giorni è stato al centro di un gossip che ha infastidito molti. Alla domanda, rivolta dai fan, che gli chiedevano di Belen Rodriguez, ha risposto che “non sarebbe mai stato con una solo tette e culo”. A difendere la showgirl argentina sono intervenuti in molti, soprattutto screditando lo stesso attore pugliese.