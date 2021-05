Greta Scarano, l’annuncio sorprendente: “Vorrei farlo davvero”

L’attrice Greta Scarano si è lasciata andare ad un annuncio sorprendere: “Mi piacerebbe davvero farlo”

Greta Scarano è una delle attrici italiane più in voga del momento. Il suo ultimo lavoro è la fiction di Rai 1, Chiamami ancora amore, che le sta regalando un immenso successo. Proprio l’attrice si è raccontata ai microfoni del settimanale Gente, rivelando di aver fatto tanta gavetta prima di arrivare dov’è ora: “Ho iniziato 14 anni fa e non mi aspettavo che la fama arrivasse proprio in un momento difficile per il mondo dello spettacolo come questo della pandemia”. Non è stato facile per lei, perché “ho avuto tante delusioni, ma non ho mai mollato”. Non manca di svelare un progetto personale: “Mi piacerebbe adottare un bambino”.

Greta Scarano, chi è il fidanzato

Greta Scarano è fidanzata da due anni con Sidney Sibilia, 5 anni più grande di lei, che di professione fa il regista e produttore televisivo.

Lui, originario di Salerno, ha da sempre voluto entrare nel mondo del cinema. Questo lo ha portato a recitare i primi cortometraggi mentre era al liceo.

Nonostante abbia meno di 40 anni, sono già diversi i successi dal lui costruiti. E’ il regista della trilogia Smetto quando voglio, dove pare abbia conosciuto proprio Greta Scarano. Ha anche scritto e diretto per Netflix, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.