GF Vip 6, clamoroso nome al posto di Antonella Elia: indiscrezione bomba

Si fanno sempre più insistenti i rumors che vedono Antonella Elia sempre più fuori dal GF Vip 6: al suo posto un nome incredibile

Secondo gli esperti di Vero, Antonella Elia sarebbe fuori dal cast della prossima edizione del GF VIP. A quanto pare, alcune voci di corridoio avrebbero spifferato il nome di Adriana Volpe in sostituzione all’ex soubrette.

“Dopo il successo ottenuto lo scorso anno come concorrente del Grande Fratello Vip, adesso si mormora che possa essere la nuova opinionista della prossima edizione”, ha spiegato il giornalista Tommaso Martinelli.

In queste settimane è finita in auge anche la notizia secondo cui Adriana Volpe possa a fine stagione lasciare Tv8 ed il suo programma Ogni Mattina per approdare in Mediaset in vista di un programma tutto suo nel prossimo futuro.

LEGGI ANCHE—> Anticipazioni Uomini e Donne, scontro tremendo in studio: è la fine

GF Vip 6, i possibili partecipanti

La sesta edizione del GF Vip andrà in scena il prossimo autunno, ma in tanto già si vocifera qualche nome per quel che riguarda i partecipanti. Alfonso Signori stesso ha ammesso, nel corso dell’ospitata a Il Punto Z condotto da Tommaso Zorzi, che è al lavoro per comporre il cast della prossima edizione.

LEGGI ANCHE—> Greta Scarano, l’annuncio sorprendente: “Vorrei farlo davvero”

Il conduttore, nonché direttore di Chi, vorrebbe Gaia Zorzi, Loredana Lecciso, Sandra Milo e Raffaella Fico. Per quest’ultima si tratterebbe della seconda esperienza dopo la versione Nip del 2008.