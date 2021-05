Gaia Zorzi fa coming out: la reazione del fratello Tommaso – FOTO

Gaia Zorzi fa coming out con un tweet scatenando una reazione inaspettata del fratello Tommaso: “E lo scopro cosi?”

E’ di alcune ore fa un tweet con il quale l’influencer Gaia Zorzi ha fatto coming out. Ebbene, parliamo proprio della sorella di Tommaso Zorzi che nell’ultimo periodo vediamo al centro dell’attenzione grazie alla sua partecipazione e vittoria alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip 2021”.

La 23enne ha scritto in inglese sul suo account di Twitter: “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione di tantissime persone tra cui quella del fratello Tommaso. Questo ultimo è sembrato abbastanza sorpreso del duplice orientamento sessuale della sorella.

Il tweet di Gaia Zorzi ha attirato l’attenzione di tante persone, dando coraggio a chi invece ha difficoltà nel fare un passo così importante. Tra i messaggi di affetto rimbalza agli occhi quello di Giulia Salemi che nell’ultimo periodo sta sostenendo a gran voce le relazioni arcobaleno: “Bel messaggio che darà tanta forza e coraggio ad altre ragazze. Proud”.

Sorpreso invece Tommaso che le ha scritto: “E lo scopro così, da Twitter? Felice per te, spero tu prenda il meglio da entrambi i mondi”. Con queste parole, l’amatissimo vincitore del GF Vip, è sembrato essere all’oscuro dell’orientamento sessuale di sua sorella.

Molto probabilmente, Gaia la vedremo nel prossimo cast del GF Vip 6. Difatti, Alfonso Signorini proprio nell’ultimo periodo ha puntato gli occhi su di lei. Il conduttore ha dichiarato di volerla all’interno della casa più spiata dagli italiani, soddisfatto del percorso che ha fatto il fratello Tommaso.

This feels like a good time to tell you I’m bi https://t.co/n6EBmXW9Qh

— Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) May 14, 2021