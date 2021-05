Francesca Fioretti, domani ospite a Verissimo, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno commosso i telespettatori.

Francesca Fioretti domani, sabato 15 maggio, sarà ospite di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo. Anche se l’intervista integrale sarà possibile leggerla solo domani, oggi possiamo proporvi alcuni passi più salienti di quella che sarà la conversazione tra due donne con una grande personalità.

Francesca in modo particolare ha fatto fronte a un lutto dal quale era difficile riprendersi. Davide Astori, capitano della Fiorentina e suo compagno di vita, è deceduto nella notte del 4 marzo del 2018, per un problema cardiaco, mentre era con la sua squadra a Udine in attesa di giocare l’indomani.

“La vita di prima non c’è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere diventata una donna migliore”.

Francesca Fioretti, rivelazione in diretta TV: pubblico commosso

Francesca, sempre soffermandosi sulla tragica scomparsa, ha affermato di aver detto subito a sua figlia la verità e non ha mai cercato di illuderla. “Oggi Vittoria è una bambina felice e viviamo questa mancanza come una cosa normale nella nostra vita”, afferma la modella.

Con Astori, la Fioretti ha vissuto un amore grande, enorme, ricambiato, spezzato soltanto dal dramma, ma forse tutto questo dolore era possibile evitarlo. “Bastava un esame in più. È stata riconosciuta una responsabilità medica perché dai risultati dell’elettrocardiogramma Davide doveva essere sottoposto a un banale holter, che non è mai stato fatto”.