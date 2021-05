Elisa Isoardi, amore e lavoro: le sue dichiarazioni spiazzano i fan

Elisa Isoardi non fa spegnere i riflettori. Dopo la sua partecipazione all’ “Isola dei Famosi” la conduttrice televisiva continua ad essere al centro del gossip

Dopo la sua partecipazione all’ultima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021”, la bellissima Elisa Isoardi non fa spegnere i riflettori. La conduttrice televisiva ha resistito come naufraga sull’ambitissima Isola con tantissima tenacia, ma un problema all’occhio l’ha costretta a fare rientro in Italia prima del previsto.

La Isoardi in un’intervista rilasciata al Magazine Gente ha parlato della sua carriera lavorativa aprendo una piccola parentesi sulla sua attuale situazione sentimentale. Nell’ultimo periodo si vociferava una relazione con il ballerino Raimondo Todaro con il quale ha fatto coppia a Ballando con le Stelle.

Una relazione che in realtà non sarebbe mai esistita con tanto di smentita da parte dei diretti interessati. Entrambi infatti hanno parlato solo ed esclusivamente di una sincera amicizia nata sul set del programma.

La Isoardi confessa: “Vivo giorno per giorno”

Elisa Isoardi non smette di far parlare di sé. In un’intervista rilasciata al Magazine Gente dove le è stata dedicata la copertina, l’ex modella ha parlato della sua carriera lavorativa lanciando uno sguardo a quella sentimentale: “Amori nessuno, corteggiatori forse!“. La conduttrice televisiva ha così dichiarato di essere attualmente concentrata solo ed esclusivamente sul suo benessere.

Quanto invece alla sua carriera lavorativa, dopo tantissimi anni trascorsi in Rai come conduttrice, la stiamo vedendo adesso impegnata su Mediaset con la partecipazione all’ “Isola dei Famosi 2021”. Qui la Isoardi è stata naufraga fino a quando un problema fisico non l’ha costretta a lasciare l’Honduras. Adesso però è ospite negli studi del reality dove la padrona di casa, Ilary Blasi, la mette spesso al centro dell’attenzione.

Inoltre nell’ultimo periodo alcuni rumors parlavano del suo definitivo passaggio con l’ammiraglia Mediaset dove addirittura si vociferava un nuovo programma per lei al posto di Domenica Live qualora non dovesse essere riconfermato a causa degli ascolti poco soddisfacenti. O ancora, la Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque in una edizione estiva.

Ma per il momento ancora niente di tutto ciò è stato confermato dalla Isoardi o da Mediaset. Intanto la conduttrice ha dichiarato che dopo il reality ha deciso di vivere giorno per giorno e godersi ogni singolo momento.