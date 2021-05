Contributi artigiani e commercianti, prorogata la scadenza dei versamenti

La scadenza per i versamenti dei contributi INPS per artigiani e commercianti è stata prorogata ulteriormente: la nuova data

L’INPS ha reso nota la proroga della scadenza per il pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per artigiani ed esercenti di attività commerciali. Si passa dunque dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021 al pagamento della prima e della seconda rata. Il 16 novembre ed il 16 febbraio prossimi le restanti due per il completamento dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Il Ministero del Lavoro ha dato il nulla osta allo slittamento in modo da limitare i danni causati dall’emergenza dell’epidemia da Covid-19.

Contributi, anno bianco parziale: i requisiti per l’esonero

Andrea Orlando, ministro del Lavoro, ha firmato il decreto interministeriale per permettere ai lavoratori di ricevere un esonero parziale dei contributi. L’agevolazione, già prevista dalla Legge di Bilancio 2021, riguarda i versamenti (esclusa l’INAIL) che scadono il 31 dicembre di quest’anno. L’incentivo è destinato a commercianti, artigiani e professionisti della gestione separata.

I requisiti per ottenere l’esonero parziale sono l’aver percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito inferiore a 50.000 euro ed aver subito un calo di fatturato nel 2020, rispetto al 2019, non inferiore al 33%.

I soggetti che hanno avviato le attività nel 2020 riceveranno l’agevolazione anche senza i requisiti generali di cui si ha bisogno.