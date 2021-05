Calciomercato Juventus, colpo super a parametro zero: le ultime

Il calciomercato della Juventus potrebbe aprirsi con un super colpo a parametro zero. Andiamo a scoprire chi è il campione nel mirino dei bianconeri.

Il prossimo calciomercato della Juventus sarà senza ombra di dubbio condizionato dalla qualificazione in Champions League. Infatti al momento i bianconeri sono quinti in classfica a meno uno dal Napoli quarto. Ma i bianconeri affronteranno i rivali dell’Inter, neo-scudettato, nella prossima giornata di Serie A. Una sconfitta potrebbe significare anche l’esclusione dalla massima competizione europea.

Per questo motivo la dirigenza sta sondando il mercato dei parametri zero. L’obiettivo numero uno del Ds Fabio Paratici sembrerebbe essere Memphis Depay, 27enne attaccante del Lione. L’ala olandese ha disputato un’altra stagione ad altissimi livelli ed a due gare dal termine della stagione ha già totalizzato 19 goal e distribuito 10 assist. Le statistiche da capogiro del gioiello olandese hanno colpito l’occhio di diversi top team europei. Andiamo quindi a vedere chi potrebbe ostacolare i bianconeri nella trattativa.

Calciomercato Juventus, nel mirino c’è Depay: occhio al Barcellona

La Juventus potrebbe fare pesca grossa dal Lione durante la finestra estiva di calciomercato. Memphis Depay è senza ombra di dubbio il calciatore di spicco della compagine francese, ma insieme a lui potrebbero arrivare anche Houssem Aouar e Rayan Cherki. Quest ultimo è il nuovo talento francese, 17 anni e già 25 presenze in Ligue 1 con un goal e due assist. A sponsorizzare l’arrivo di Depay a Torino, ci ha pensato anche l’ex bianconero Mattia De Sciglio.

La concorrenza per l’ala olandese però è tanta. Infatti a fare la corte al calciatore del Lione c’è anche il connazionale Ronald Koeman, allenatore del Barcellona. Il tecnico olandese, in caso di permanenza sulla panchina blaugrana, potrebbe richiedere alla dirigenza il calciatore che ha già aperto le sue porte. Infatti in una recente intervista, Depay ha affermato che gli piacerebbe giocare al Camp Nou, magari nel tridente d’attacco con Lionel Messi. Saranno quindi mesi caldissimi per la Juventus, con il calciomercato che dipenderà soprattutto dalla qualificazione in Champions League.