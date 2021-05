Calciomercato Inter, sfuma un affare: insidie spagnole su un big

Calciomercato Inter, sfuma un affare sul quale Conte puntava molto: insidie spagnole su un big che deve decidere sul sul futuro

Un conto sono i problemi economici del club che anche lui conosce bene e che condizioneranno certamente la prossima sessione di mercato. Un altro è immaginare di potenziare l’Inter per un percorso importante anche in Europa. Antonio Conte le sue richieste al club le ha fatte, accontentarle non sarà un problema semplice per Marotta e Ausilio.

Lo sanno bene anche le dirette rivali, in Italia come in Europa e per questo sono partite le contromosse. Tra le richieste di Conte c’è sicuramente quella di una punta, meglio se già rodata a livello internazionale e quindi più facile da inserire in organico e uno dei nomi caldi resta quello di Luis Muriel.

A 30 anni il colombiano sta vivendo decisamente la sua stagione migliore come protagonista assoluto nell’Atalanta dell’ennesimo miracolo sportivo. ma di fronte l’offerta giusta a Bergamo non faranno le barricate e quindi sono molti che stanno per muoversi. L’Inter certamente ma anche un paio di club della Liga, Il Barcellona di pensa da tempo e ora, secondo ‘DonBalon’, ci sta pensando anche l’Atletico Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 90 milioni in arrivo: pronta la cessione eccellente

Calciomercato Inter: quanto può costare Muriel e quali sono le alternative al colombiano?

Secondo il portale della nota rivista spagnola, per arrivare a Luis Muriel potrebbero bastare 25 milioni di euro, decisamente meno rispetto a quello che costano altri bomber. Luik di recente ha confermato che pensa sicuramente con di continuare la sua carriera in Europa perché non è ancora tempo di fare rientro in patria. ma dove giocherà da agosto rimane un mistero.

Nell’ossatura di Conte sarebbe perfetto, soprattutto se l’Inter dovesse cedere Lautaro Martinez che continua ad essere uno degli obiettivi più forti in casa Barcellona. Arrivare a lui però non si annuncia facile, cos come a Sergio Aguero che ha il vantaggio, di liberarsi a parametro zero, ma ha anche uno stipendio che sale oltre i 10 milioni di euro.