Le anticipazioni di oggi dell’Isola dei Famosi ci rivelano numerosi colpi di scena. Chi abbandonerà il programma?

Questa sera, venerdì 14 maggio, andrà in onda la diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi. Nel secondo appuntamento settimanale, Ilary Blasi introdurrà una nuova figura molto importante per il destino di tutti i naufraghi ancora in gara: il Super Leader che avrà super poteri e anche responsabilità importanti proprio come un vero e proprio super eroe.

L’appuntamento di oggi è particolarmente atteso dal pubblico da casa anche per un altro motivo. In molti sono curiosi di conoscere l’eliminato di questa sera e, grazie ad alcuno sondaggi online, siamo riusciti a capire quale naufrago potrebbe abbandonare l’Isola, anche se nulla è certo e ufficiale.

Anticipazioni Isola dei Famosi, televoto flash e addii: chi lascerà il programma

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di questa sera verrà dedicato ampio spazio alla Cerimonia della Salvaciòn che porterà a un televoto flash due concorrenti: solo uno potrà restare. Ma chi raggiungerà Francesca Lodo e Beatrice Marchetti su Playa Imboscadissima?

Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli sono i naufraghi ad essere finiti in nomination. Soltanto due naufraghi rimarranno mentre l’altro dovrà interrompere definitivamente la sua partecipazione.

Secondo il sondaggio indetto da FanPage, la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Rosaria Cannavò che ottiene il 12% dei voti. A seguire troviamo Emanuela Tittocchia, col 13% dei voti, Valentina Persia, col 35% dei voti, e Roberto Ciufoli, risultato il più amato col 40% dei voti.