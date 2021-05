X Factor, ex inviato delle Iene alla conduzione? Colpo di scena

Alessandro Cattelan ha dato il suo doloroso addio, adesso c’è da capire chi lo sostituirà ad X Factor: una clamorosa indiscrezione

Con il doloroso addio di Alessandro Cattelan dopo 10 stagioni di X Factor condotte tra Rai 2 e Sky, il talent show è alla ricerca di un nuovo capitano che sia all’altezza del programma tanto amato. Intanto che Cattelan sbarcherà su Netflix, i nomi per il timone del talent show musicale sono stati già tanti, ma un’indiscrezione è molto più insistente.

Stando a quanto rivelato da Oggi, infatti, un ex inviato de Le Iene potrebbe prendere il timone del programma: Nicolò De Devitiis. Alberto Dandolo, sulla sua rubrica, scrive che il giornalista siciliano starebbe facendo di tutto per accaparrarsi il posto alla conduzione del talent show.

X Factor, a chi sarà affidata la conduzione?

Nicolò De Devitiis non è nuovo a SKY, soltanto qualche anno fa ha condotto, insieme a Diletta Leotta il programma Estate Mondiale. L’anno scorso, invece, sempre su SkySPort è stato protagonista di On The Road Again. La sua presenza nella TV di Rupert Murdoch non è quindi una novità e l’esperienza passata potrebbe essere a favore di una sua eventuale conduzione del programma.

Giovane d’età (32 anni), ottima esperienza nella TV che conta, tutto sembrerebbe portare a pensare che De Devitiis possa essere veramente il prossimo conduttore di X Factor. Particolare curiosità sarà capire chi saranno i giudici del talent show, adesso che non ci sarà Alessandro Cattelan.