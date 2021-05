Sabato segnerà la svolta per WhatsApp, con l’applicazione di messaggistica pronta a cambiare per sempre. Andiamo a vedere tutte le novità in arrivo.

Sabato è il giorno della svolta per WhatsApp, pronta ad obbligare gli utenti ad accettare i nuovi termini di servizio. Infatti l’aggiornamento risulterà obbligatorio o quasi, visto che chi non accetterà subirà delle pesanti limitazioni. Chiunque non cliccherà accetta non potrà più visualizzare l’elenco delle chat (oscurato permanentemente dal promemoria), non potrà avviare chiamate e videochiamate e si potrà rispondere ai messaggi solo dalla finestra di dialogo interna alla notifica. Inoltre in caso di mancata accettazione, l’app interromperà il servizio per il cliente.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, l’attesa è finita: si parte l’11 giugno

Quindi il 15 maggio resta l’ultimo giorno per accettare i nuovi termini di servizio. Gli utenti quindi saranno costretti ad accettare, pur di non essere tormentati dal promemoria presente all’interno dell’applicazione. Nella sua sezione FAQs, il colosso di Menlo Park, ha comunque promesso che non cancellerà nessun account, ma l’unico provvedimento sarà una limitazione riguardante alcune funzioni. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sull’applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp, nuova svolta con i pagamenti online: a breve anche in Europa

Ma su WhatsApp sono pronti ad arrivare anche i pagamenti online, una novità già a lungo sperimentata in Brasile ed India. I due paesi, infatti, hanno testato per prima la funzione che adesso è pronta a sbarcare per gli utenti di tutto il mondo. A pubblicare l’indiscrezione ci ha pensato la sezione ‘FAQs’ del sito ufficiale. Qui si può leggere: “La funzione è implementata in specifici paesi e su alcuni apparecchi“. Quindi a breve gli utenti potranno inviare denaro ad amici, familiari ed in futuro anche ad attività commerciali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite, i leak della 16.40 svelano tantissime novità in arrivo

Inoltre il colosso americano ha affermato che a breve la funzione sbarcherà anche nel resto del mondo. Infatti i pagamenti sono apparsi sicure ed anche gli utenti europei sono pronti a sperimentare il nuovo tool. Stando al portale specializzato, WABetaInfo, a breve la novità sarà introdotta anche in Spagna e Gran Bretagna. Andiamo quindi a vedere tutte le novità in arrivo sull’applicazione.