TikTok fa fuori altri 500mila utenti in Italia: nuovo giro di vite dell’app

Dopo l’annuncio delle scorse settimane, TikTok ha definitivamente eliminato oltre 500mila utenti in Italia

Le polemiche nei confronti di TikTok si infittiscono. Solamente qualche settimana fa, il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva espressamente chiesto misure per far sì che i minori di 13 anni non accedessero alla piattaforma. Un dettame che è stato eseguito alla lettera dalla piattaforma cinese, che ha sospeso in queste ore circa 540mila account per aver violato i limiti d’età.

Una contromossa decisa e necessaria, per negare ai più piccoli l’accesso al social network. Tra il 9 febbraio e il 21 aprile venne chiesto a tutti i 12 milioni e mezzo di utenti di indicare la propria età, proprio a seguito della comunicazione da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Se 400mila di questi sono stati onesti e hanno dichiarato di non aver compiuto l’età minima richiesta, molti altri hanno indicato una età falsa.

TikTok, continua il monitoraggio da parte del Garante

Un primo provvedimento importante quello preso da TikTok, ma probabilmente non sufficiente per arginare l’ondata di utenti under 13 sulla piattaforma. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione, ipotizzando alcune ulteriori misure per far sì che i più piccoli rimangano lontani dal social network. Si parla per esempio di un rafforzamento del meccanismo di blocco, con una cancellazione del profilo che avviene nell’arco di 48 ore grazie all’intelligenza artificiale.

Ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di ByteDance – la società che gestisce TikTok – e non ci sono tempistiche relative a nuovi giri di vite. Quel che è certo è che gli utenti sono avvisati: è vietato mentire.